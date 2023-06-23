Стали известны даты проведения квалификаций к The International 2023 по Dota 2
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Разработчики Dota 2 анонсировали даты проведения и распределение слотов в региональных отборочных турнирах к чемпионату мира The International 2023.
Valve приняла решение выделить по одному дополнительному слоту для Западной Европы и Южной Америки. Четыре остальных региона, в том числе и русскоязычный, как и прежде, отправят на The International только победителя отборочных.
Квалификации пройдут в формате онлайн во второй половине августа:
- с 17 по 21 августа — Северная Америка и Юго-Восточная Азия (по 1 месту на TI12);
- с 22 по 26 августа — Китай и Восточная Европа (по 1 месту на TI12);
- с 27 по 31 августа — Южная Америка и Западная Европа (по 2 места на TI12).
Остальные подробности о формате отборочных на The International 12 по Dota 2 обещают объявить позже. Напомним, основной турнир пройдёт в Сиэтле в октябре.
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