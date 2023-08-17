Цена прайм-статуса для CS:GO поднялась до 1500 рублей

Пользователи российского Steam обратили внимание, что разработчики Counter-Strike: Global Offensive повысили стоимость прайм-статуса до 1500 рублей. Valve подняла на него цену второй раз за год.
Фото: Steam
В мае компания увеличила стоимость прайм-статуса до 1230 рублей, хотя ранее она составляла всего 550 рублей. За несколько месяцев он подорожал почти в три раза.
Вероятно, корректировка региональных цен связана с увеличением курса доллара для российских аккаунтов Steam. Недавно Valve также подняла стоимость внутриигровых предметов в Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Team Fortress 2.
Прайм-статус в CS:GO нужен для доступа к рейтинговому матчмейкингу и дропу предметов после игры. Помимо этого, его наличие уменьшает вероятность встретить читеров в матче.
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