Юэн Макгрегор уже предлагал идеи для второго сезона «Оби-Вана Кеноби»

Режиссёр мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» Дебора Чоу рассказала, что у исполнителя главной роли Юэна Макгрегора есть множество идей для продолжения истории. Более того, актёр так хотел поделиться ими, что стал предлагать их постановщице сразу после окончания съёмок первого сезона.

Когда мы с Юэном сняли нашу последнюю сцену, и я сняла наушники, он тут же начал предлагать мне идеи для второго сезона. Впереди целых 10 лет и множество историй, и я не думаю, что второй сезон невозможен. Это ситуация в духе «никогда не говори никогда», но мы действительно задумывали «Оби-Вана» как мини-сериал.

Ранее Макгрегор уже заявлял о готовности вернуться к роли Оби-Вана в любой момент, продолжив рассказывать историю знаменитого персонажа. При этом DIsney официально не продлила шоу на второй сезон, также ссылаясь на формат мини-сериала.