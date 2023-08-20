Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 4
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Оппенгеймер» в мировом прокате превысили $ 700 млн

Сборы фильма «Оппенгеймер» в мировом прокате превысили $ 700 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Мировые сборы биографического триллера «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана преодолели отметку в $ 700 млн. Для достижения такого результата фильму понадобился почти месяц — он вышел в прокат 21 июля.

До планки в $ 500 млн картина добралась 5 августа. Для заработка дополнительных $ 200 млн ленте потребовалось чуть больше двух недель.

Если зрители продолжат так же активно ходить на фильм, то ближе к осени «Оппенгеймер» должен обогнать «Интерстеллар» ($ 715 млн), а затем — «Начало» ($ 837 млн). Тогда картина станет третьей по кассовым сборам в карьере Кристофера Нолана.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Материалы по теме
«Оппенгеймер» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023