Сборы фильма «Оппенгеймер» в мировом прокате превысили $ 700 млн

Мировые сборы биографического триллера «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана преодолели отметку в $ 700 млн. Для достижения такого результата фильму понадобился почти месяц — он вышел в прокат 21 июля.
До планки в $ 500 млн картина добралась 5 августа. Для заработка дополнительных $ 200 млн ленте потребовалось чуть больше двух недель.
Если зрители продолжат так же активно ходить на фильм, то ближе к осени «Оппенгеймер» должен обогнать «Интерстеллар» ($ 715 млн), а затем — «Начало» ($ 837 млн). Тогда картина станет третьей по кассовым сборам в карьере Кристофера Нолана.
«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).
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