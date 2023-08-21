В World of Tanks появится новая карта — «Сталинград»

Lesta Games анонсировала новую карту в игре World of Tanks — «Сталинград». События на карте развернутся осенью 1942 года, когда город был одним из крупнейших промышленных и культурных центров Советского Союза. Отмечается, что новую локацию в «Мире танков» сопроводит известнейшая композиция периода Великой Отечественной войны.
Разработчики отмечают, что отнеслись к реализации города в игре с особым трепетом. Авторы внимательно изучали референсы и обращались к историческим консультантам за справкой и проверкой достоверности информации.
При этом по-настоящему историчной карту назвать нельзя. Сталинград лишь послужил прообразом для игровой локации, которая была изменена в угоду игровому балансу и другим геймплейным особенностям.
Скриншоты
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
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