Larian ответила на слова фанатов о том, что Baldur's Gate 3 не готова для PS5
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Пользователь «Твиттера» под ником astaranx предположил, что у Baldur's Gate 3 плохое техническое состояние на PS5. К такому выводу он пришёл, поскольку предзагрузка ролевой игры Larian стартует на консоли только 31 августа.
Пользователь привёл сравнение со Starfield, которую можно перезагрузить на Xbox Series аж с 17-го числа. На этой основе геймер думает, что Baldur's Gate 3 далека от идеала на PS5.
Ответ не заставил себя долго ждать. На слова astaranx отреагировал Майкл Дауз — глава издательского отдела Larian. По его словам,
Фото: Twitter
Мы хотим, чтобы у людей были самые последние патчи, потому что это кажется нам очень удобным для потребителей. Вот и всё. Это не очень сложно.
Baldur's Gate 3 выйдет на PS5 уже 6 сентября, а доступ для обладателей расширенного издания откроется 3-го числа. Starfield, кстати, тоже выйдет 6 сентября, а ранний доступ откроется 1-го числа.
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