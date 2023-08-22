«Возвращение «Звёздных войн» в форму»: критики высоко оценили сериал «Асока»
Поделиться
22 августа критики выпустили первые обзоры «Асоки» — нового сериала по «Звёздным войнам», которые расскажут о приключениях Асоки Тано, бывшей ученице Энакина Скайуокера. Журналисты посмотрели первые два эпизода из восьми и выпустили предварительные рецензии — судя по всему, шоу удалось.
На агрегаторе Rotten Tomatoes средний рейтинг «Асоки» составляет 78% — именно такой процент критиков оценили сериал положительно. Пресса отмечает исполнительницу главной роли, множество отсылок для фанатов и качественные спецэффекты. Однако некоторым критикам не понравились экшен-сцены и «безэмоциональная» главная героиня.
Фото: Rotten Tomatoes
Некоторые отрывки из рецензий критиков
Шоу выглядит, звучит и ощущается как возвращение «Звёздных войн» в форму – спасибо Дэйву Филони!
«Асока» достигает идеального баланса нового и старого, давая заядлым фанатам новую главу в 15-летнем путешествии, не отталкивая при этом новую аудиторию, которая только знакомится с бывшим джедаем.
«Асока» может похвастаться потрясающим актёрским составом, невероятными спецэффектами и захватывающим повествованием, а неотразимая игра Розарио Доусон — настоящая сила природы.
По крайней мере у нас есть «Андор».
«Асока» кажется столь же инертной, как «Боба Фетт» и «Оби-Ван».
Первые два эпизода «Асоки» выйдут в ночь на 23 августа на Disney+. Остальные шесть серий будут выходить по вторникам.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
19:57
-
19:21
-
19:18
-
18:58
-
18:31
-
17:56
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
16:05
-
15:22
-
14:52
-
14:19
-
13:50
-
13:21
-
12:54
-
12:53
-
12:22
-
12:16
-
11:43
-
10:47
-
10:32
-
09:43
-
09:14
-
08:42
-
08:05
-
07:33
-
07:00
-
06:35
-
03:49
- 21 августа 2023
-
21:24
-
21:03
-
20:32
-
20:04
-
19:40
Партнерский контент