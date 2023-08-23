Продюсер игровых конференций и ведущий Джефф Кили сообщил, что церемония The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря. Местом проведения вновь выступит Лос-Анджелес.

По информации на странице мероприятия в социальных сетях, на шоу ожидаются анонсы абсолютно новых игр и показы уже анонсированных проектов. К тому же в этом году пройдёт десятая The Game Awards, что тоже будут праздновать.

Фото: The Game Awards

Помимо крупных анонсов и показов, на The Game Awards всегда подводят игровые итоги года и награждают видеоигры в различных категориях. Битва за лучшую игру года будет точно жаркой, поскольку достойных проектов в 2023 году очень много.

Детали мероприятия появятся осенью. Скорее всего, постепенно начнут раскрывать номинации и претендентов.