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The International 2023: Восточная Европа. День 2
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The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря

The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря
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Продюсер игровых конференций и ведущий Джефф Кили сообщил, что церемония The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря. Местом проведения вновь выступит Лос-Анджелес.

По информации на странице мероприятия в социальных сетях, на шоу ожидаются анонсы абсолютно новых игр и показы уже анонсированных проектов. К тому же в этом году пройдёт десятая The Game Awards, что тоже будут праздновать.

Фото: The Game Awards

Помимо крупных анонсов и показов, на The Game Awards всегда подводят игровые итоги года и награждают видеоигры в различных категориях. Битва за лучшую игру года будет точно жаркой, поскольку достойных проектов в 2023 году очень много.

Детали мероприятия появятся осенью. Скорее всего, постепенно начнут раскрывать номинации и претендентов.

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