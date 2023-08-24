Опубликован новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 — игру отложили до начала 2024 года

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали на своём ютуб-канале новый геймплейный трейлер игры. Из него стало известно, что теперь шутер выйдет в первом квартале 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Также в ролике показали встречу с мутантами, исследование локаций, перестрелки с бандитами, различные аномалии, процесс лечения и разговор с каким-то персонажем. Помимо этого, в самом конце видео небо окрашивается в красный цвет из-за выброса.

Информация о переносе тайтла появилась ещё вчера. Новый срок релиза нашли в пресс-ките на официальном сайте игры. Ожидается, что проект выйдет в период с января по март 2024 года.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.