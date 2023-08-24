Хардкорно, красиво, но много багов — журналисты поиграли в S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World привезли демоверсию шутера на выставку gamescom 2023. Опробовать игру смогли журналисты ряда зарубежных изданий: PC Gamer, PCGamesN и других.

Впечатлениями от предварительной версии они поделились в своих материалах. Мы собрали для вас самое интересное.

Обозреватели заявили, что игровой процесс тайтла показался им очень хардкорным и брутальным. Нестись сломя голову на толпу врагов не получится, а погибнуть можно даже во время перебежки от укрытия к укрытию. Также сложности добавляют реалистичные анимации перезарядки и лечения, поскольку на эти действия герою нужно много времени.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

По словам журналистов, чтобы пережить встречу с врагами необходимо выгодно выбирать позицию и продумывать свою тактику перед боем. Ещё обозреватели похвалили искусственный интеллект противников. К примеру, бандиты пытались обойти игрока с фланга, когда поняли, что тот начал перезаряжаться.

Помимо этого, журналисты отметили хорошую графику и присущую для постапокалиптических игр напряжённую атмосферу. У некоторых даже сложилось впечатление, что S.T.A.L.K.E.R. 2 во всю использует возможности Unreal Engine 5.

Несмотря на это, обозреватели остались недовольны техническим состоянием проекта. За время прохождения короткой демоверсии они столкнулись с множеством багов: частой пропажей анимации гибели врагов, некорректным поведением героев в кат-сценах и другими ошибками. Большинство обозревателей пришли к выводу, что выпускать игру в таком состоянии просто недопустимо.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.