Хардкорно, красиво, но много багов — журналисты поиграли в S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World привезли демоверсию шутера на выставку gamescom 2023. Опробовать игру смогли журналисты ряда зарубежных изданий: PC Gamer, PCGamesN и других.
Впечатлениями от предварительной версии они поделились в своих материалах. Мы собрали для вас самое интересное.
Обозреватели заявили, что игровой процесс тайтла показался им очень хардкорным и брутальным. Нестись сломя голову на толпу врагов не получится, а погибнуть можно даже во время перебежки от укрытия к укрытию. Также сложности добавляют реалистичные анимации перезарядки и лечения, поскольку на эти действия герою нужно много времени.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.
По словам журналистов, чтобы пережить встречу с врагами необходимо выгодно выбирать позицию и продумывать свою тактику перед боем. Ещё обозреватели похвалили искусственный интеллект противников. К примеру, бандиты пытались обойти игрока с фланга, когда поняли, что тот начал перезаряжаться.
Помимо этого, журналисты отметили хорошую графику и присущую для постапокалиптических игр напряжённую атмосферу. У некоторых даже сложилось впечатление, что S.T.A.L.K.E.R. 2 во всю использует возможности Unreal Engine 5.
Несмотря на это, обозреватели остались недовольны техническим состоянием проекта. За время прохождения короткой демоверсии они столкнулись с множеством багов: частой пропажей анимации гибели врагов, некорректным поведением героев в кат-сценах и другими ошибками. Большинство обозревателей пришли к выводу, что выпускать игру в таком состоянии просто недопустимо.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
- 24 августа 2023
-
19:23
-
19:03
-
18:48
-
18:24
-
18:04
-
17:46
-
17:37
-
17:22
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:01
-
15:41
-
15:17
-
14:58
-
14:29
-
14:18
-
13:55
-
13:22
-
12:59
-
12:54
-
12:23
-
12:17
-
11:43
-
11:04
-
10:31
-
09:53
-
08:57
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32