Начались съёмки ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» со звёздами ТНТ

Телеканал ТНТ начал съёмочный процесс проекта «Иван Васильевич меняет всё» — ремейка известного фильма Леонида Гайдая про приключениях советского изобретателя машины времени и царя Ивана Грозного.
Над новой версией «Ивана Васильевича» работают шоураннеры Михаил Семичев и Роман Ким, которые в прошлом году работали над «Самоиронией судьбы» (современной вариацией «Иронии судьбы»). Съёмки проходят в Ростовском кремле.
Фото: ТНТ
Главную роль в комедии от ТНТ исполнит Тимур Батрутдинов, Шурика же сыграет другой комик Comedy Club — Демис Карибидис. Новым Жоржем Милославским станет Максим Лагашкин («Бедный олигарх», «Дылды 3»).
В проекте также примут участие другие звёзды российской эстрады: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля и другие.
Премьера фильма на ТНТ и онлайн-площадках ожидается в 2024 году.
- 29 августа 2023
-
16:51
-
16:39
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
14:50
-
14:18
-
13:55
-
13:27
-
13:14
-
12:53
-
12:51
-
12:20
-
12:12
-
11:37
-
11:06
-
10:44
-
10:10
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:10
-
06:35
- 28 августа 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:36
-
21:06
-
20:55
-
20:41
-
20:04
-
19:41