Начались съёмки ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» со звёздами ТНТ

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Телеканал ТНТ начал съёмочный процесс проекта «Иван Васильевич меняет всё» — ремейка известного фильма Леонида Гайдая про приключениях советского изобретателя машины времени и царя Ивана Грозного.

Над новой версией «Ивана Васильевича» работают шоураннеры Михаил Семичев и Роман Ким, которые в прошлом году работали над «Самоиронией судьбы» (современной вариацией «Иронии судьбы»). Съёмки проходят в Ростовском кремле.

Фото: ТНТ

Главную роль в комедии от ТНТ исполнит Тимур Батрутдинов, Шурика же сыграет другой комик Comedy Club — Демис Карибидис. Новым Жоржем Милославским станет Максим Лагашкин («Бедный олигарх», «Дылды 3»).

В проекте также примут участие другие звёзды российской эстрады: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля и другие.

Премьера фильма на ТНТ и онлайн-площадках ожидается в 2024 году.