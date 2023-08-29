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В России стартовали съёмки фильма «Онегин» по роману Александра Пушкина

В России стартовали съёмки фильма «Онегин» по роману Александра Пушкина
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27 августа «Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о старте съёмок экранизации романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». По словам авторов, действие картины развернётся в описанные поэтом времена, однако авторский слог поэта переложен на «более понятную зрителям тональность».

«Онегин» расскажет историю о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь. Режиссёром картины выступает Сарик Андреасян («Защитники»), а имена исполнителей главных ролей держатся в строжайшем секрете. Сценарий написал Алексей Гравицкий («На солнце, вдоль рядов кукурузы»).

Премьера фильма «Онегин» запланирована на 7 марта 2024 года. Прокатчиком ленты выступит компания «Атмосфера кино».

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