Стример Distortion прошёл все Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring самым необычным способом

Известный в сообществе Dark Souls стример и спидраннер Distortion2 выпустил видео с новым марафоном souls-игр.

В этот раз он решил пройти шесть самых популярных проектов в этом жанре (Demon's Souls, Bloodborne, три части Dark Souls со всеми DLC и Elden Ring), используя только стрелковое оружие.

Стример признался, что некоторые боссы в дополнениях оказались сложными даже для него, поскольку лук наносит не так много урона, а отдельные противники могут лечиться в процессе боя.

Общее прохождение заняло у Distortion2 более 27 часов — на это пришлось потратить два продолжительных стрима. Сложнее всего оказалось прохождение Dark Souls 2 — почти 6,5 часа.

Видео доступно на YouTube-канале Distortion2. Права на видео принадлежат Distortion2.

Ранее другой спидраннер смог убить сложнейшего босса Elden Ring всего за несколько секунд.