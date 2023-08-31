Скоро Sony проведёт новый State of Play — Джефф Грабб

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб в социальных сетях сообщил о том, что скоро Sony проведёт новый выпуск State of Play. Чему он будет посвящён, неизвестно.

Грабб предположил, что какую-то часть шоу могут посвятить повышению цены на PS Plus. Вчера стало известно, что Sony повысит стоимость годовой подписки в США, Европе, Великобритании и Японии. Вероятно, новый выпуск могут полностью посвятить «Человеку-пауку 2».

Официально о новом State of Play пока не объявляли. Обычно это случается за неделю до самого мероприятия.

Что до какой-нибудь большой презентации Sony осенью, она, по словам инсайдеров, должна пройти осенью. На шоу ожидаются показы анонсированных проектов и показы новых тайтлов.