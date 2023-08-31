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На этой неделе компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 Pro со спутниковой связью — не только в виде SMS, но и для звонков. Производитель оценил устройство в 91 тысячу рублей.

Huawei Mate 60 Pro сонащён операционной системой HarmonyOS 4.0. Что касается производительности, то за неё отвечает фирменный чип компании Kirin 9000s.

Характеристики

Диагональ дисплея: 6,82 дюйма

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч

Защита от влаги: IP68

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Оперативная память: 12 ГБ

Масса смартфона: 225 грамм

Отмечается, что поверхность экрана будет защищена прочным стеклом Kunlun Glass 2. Помимо этого, смартфон имеет необычный двухсекционный дизайн задней крышки.

Huawei Mate 60 Pro уже поступил в продажу на китайском рынке. Дата выхода в России пока не раскрывается.