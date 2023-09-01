Sony представила мощный смартфон Xperia 5 V с большой батареей

1 сентября Sony анонсировала свой новый смартфон — субфлагман Xperia 5 V. Смартфон поступит в продажу во второй половине сентября по цене € 999 (около 104 тыс. рублей).
Смартфон Xperia 5 V оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD. Аппарат поддерживает стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм, а объём батареи составляет 5000 мА/ч с функцией быстрой зарядки до 30 Вт.
У Xperia 5 V двойная основная камера: первая с датчиком оптического формата 1/1,35 дюйма и разрешением 52 Мп, вторая — сверхширокоугольная с разрешением 12 Мп. По задумке Sony, грядущий смартфон будет конкурировать с iPhone 15 и Samsung Galaxy S23, предоставляя пользователям основной функционал современного флагмана за чуть меньшие деньги.
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