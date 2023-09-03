Игра Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года: новый трейлер

Paradox Interactive выпустила новый трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2. Релиз многострадального проекта теперь намечен на осень 2024 года, точную дату выхода объявят позже.
Видео доступно на YouTube-канале World of Darkness. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.
Издатель также впервые назвал нового разработчика игры — созданием тайтла занимается студия The Chinese Room. Она известна по Everybody's Gone to the Rapture и Amnesia: A Machine for Pigs, однако с момента выхода своей последней игры команда набрала новых сотрудников специально для производства Bloodlines 2.
Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. Полноценная презентация игры состоится в январе.
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