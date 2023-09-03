Новая завязка и современный Сиэтл: свежие детали Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2

Вчера, 2 сентября, Paradox Interactive выпустила новый трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2. Анонс перезапущенной версии игры состоялся в рамках выставки PAX West 2023.

Видео доступно на YouTube-канале The Chinese Room. Права на видео принадлежат The Chinese Room.

Рассказать о всех подробностях тайтла и показать новый геймплей авторы собираются позднее, однако ряд деталей разработчики уже раскрыли. Напомним, теперь вместо Hardsuit Labs созданием тайтла занимается команда The Chinese Room.

Сначала коллектив отметил, что переработал игру практически с нуля — от старой версии они взяли только арт и левелдизайн. Действия Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 по-прежнему будут разворачиваться в современном Сиэтле, однако саму завязку изменили.

Вместо «слабокровки» главным героем выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Разработчики отдельно подчеркнули, что хотят предоставить геймерам возможность «решать самим, каким именно вампиром они будут».

Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. Полноценная презентация игры должна состояться в январе.

Концепт-арты

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive

Фото: Paradox Interactive