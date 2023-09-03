Документалка о создании Hogwarts Legacy выйдет в конце 2023 года
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Разработчики Hogwarts Legacy из студии Avalanche Software опубликовали трейлер документального фильма о создании проекта. Картина The Wizardry Behind Hogwarts Legacy выйдет до конца 2023 года на официальном ютуб-канале игры.
Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Hogwarts Legacy.
По словам авторов проекта, фильм позволит фанатам заглянуть за кулисы разработки Hogwarts Legacy и чуть больше узнать об игре. Помимо этого, геймеры смогут увидеть творческий процесс внутри студии, посмотреть на ранние концепты тайтла и познакомиться с работниками Avalanche Software.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На Nintendo Switch проект выйдет в ноябре.
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