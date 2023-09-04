Red Dead Redemption 3 уже в разработке — инсайдер
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Судя по всему, Rockstar Games не планирует прощаться с франшизой Red Red Redemption. По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, авторы уже делают третью часть серии.
Обычно MyTimeToShineHello рассказывает о киноиндустрии и часто делится достоверными данными, но про игры он говорит куда реже. Его слова частично подтвердил глава Take-Two Штраус Зельник, который рассказал, что у франшизы в любом случае есть будущее.
Если игра действительно хорошая, у неё будет продолжение. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead — одна из них.
Сама Rockstar о разработке Red Dead Redemption 3 ничего не говорила. Сейчас команда занята GTA 6.
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