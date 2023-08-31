Все детали игры Starfield: это «Скайрим» или Fallout в космосе от Тодда Говарда

Вот-вот выйдет Starfield — это новая масштабная игра Bethesda и первый за 25 лет проект компании в новой вселенной. Ставки высоки, а у Bethesda, кажется, нет шансов на то, чтобы облажаться.
Мы собрали всю важную информацию о ролевом экшене в этом материале.
- Трейлер Starfield
- Богатый редактор персонажа Starfield
- Прекрасный космос и геймплей Starfield
- В Starfield можно посетить 1000 и 1 планету
- Экономика Starfield
- Разнообразные роли
- Русский язык в Starfield
- Дата выхода Starfield
Трейлер Starfield
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
Богатый редактор персонажа Starfield
Starfield, как и любая хорошая RPG, начнётся с создания персонажа. Bethesda известна своими глубокими редакторами, поэтому и Starfield не станет исключением. Вы сможете полностью настроить внешность персонажа, а также выбрать ему предысторию и индивидуальные черты, которые, как отмечали авторы, повлияют на геймплей.
Например, выбрав космического пирата, договориться с бандитами будет намного проще. По такой же аналогии работает и остальное. Хотите начать игру с готовым домиком на мирной планете? Можно и так, но со старта у вас будет висеть долг в 125 тыс. кредитов.
Ещё один факт про вашего персонажа — он немой. Изначально Bethesda хотела сделать озвучку в духе Fallout 4, но отказалась от идеи в пользу ролевого отыгрыша — всё же озвученный главный герой слишком снижал возможность отыгрывать собственного персонажа.
Редактор персонажа
Фото: Bethesda
Прекрасный космос и геймплей Starfield
Ключевая фишка Starfield в том, что это, по сути, «Скайрим», но в космическом пространстве. Геймеры, как и в пятых «Свитках», смогут исследовать мир, выполнять задания, общаться с персонажами, улучшать героя и, конечно же, сражаться. Только вместо мечей и магии у нас будут продвинутые пушки и различные гаджеты. Также игроки смогут настраивать свой корабль, устраивать баталии в космосе и даже строить собственную базу.
Пожалуй, главное отличие Starfield от «Скайрима» именно в сеттинге. Космос всегда был притягателен для человека. И если увидеть его красоты в жизни может далеко не каждый, то Starfield подарит эту возможность — прямиком с экрана телевизора или монитора.
Судя по скриншотам и трейлерам, Starfield точно сможет порадовать красивыми космическими видами, даже если посещать не самые населённые и зрелищные планеты.
Вид с одной планеты на другую
Фото: Bethesda
Космический бой
Фото: Bethesda
Впечатляющий полёт
Фото: Starfield
В Starfield будет много боёв. Сражаться придётся часто, причём типы врагов тоже должны отличаться. Известно, что вступить в перепалку можно будет с бандитами, полицейскими, пиратами, жителями, различными существами и другими живыми организмами. Под всё это дело Bethesda создала богатый арсенал оружия, чтобы сражения со временем не приелись. Среди пушек: лазерные бластеры, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, дробовики. Наверняка в игре также есть гранаты и ракетницы.
Другая важная геймплейная основа — исследование. По большей части этим и нужно заниматься всю игру. Насколько оно будет интересным, узнаем на релизе.
В Starfield можно посетить 1000 и 1 планету
Одна из главных рекламных фраз Starfield — в ней 100 звёздных систем и более 1000 планет для посещения. Звучит масштабно и красиво, верно? Авторы не обманули, поскольку почти на каждую из планет в самом деле можно прилететь, приземлиться и начать изучение. Только есть оговорка — бóльшая часть из них процедурно-сгенерирована, то есть создана с помощью программ, а не разработана авторами вручную.
Какие-то сюжетные планеты полностью сделаны руками Bethesda, а остальные космические объекты – нет. Зато на каждой из них будут точки интереса, за исследование которых вознаградят. Притом большой шанс, что на какой-нибудь отдалённой и безжизненной планете будет валяться легендарная броня или что-то в таком духе.
Что ещё интересного про планеты?
- Космические объекты будут отличаться друг от друга внешним видом. Помимо обычного цветового изменения, у планет могут быть разные ландшафты. Например, большие или маленькие кратеры, какие-то сооружения и так далее.
- Есть возможность пробежать каждую планету пешком и упереться в невидимую стену. Для этого нужно около 40 минут реального времени непрерывно бежать в одну сторону.
- Смысл планет также заключается в добыче полезных ресурсов. Получать их можно либо вручную, либо с помощью особой добывающей станции.
- В Starfield можно посетить Луну и Землю. По мнению Bethesda, наша планета к 2330 году станет непригодной к жизни.
Во многом большое количество необитаемых планет авторы объяснили своим желанием приблизиться к научной фантастике. В реальности планет в разы больше, однако это, скорее всего, просто безжизненные пустыни, на которых никого нет.
Впечатляющее зрелище
Фото: Bethesda
Экономика Starfield
В Starfield ожидается полноценная экономическая система. Игровая валюта — кредиты. Они используются для покупки снаряжения, ресурсов, деталей корабля, самих кораблей и убежищ. Зарабатывать на жизнь в проекте наверняка дадут различными способами, но в качестве награды кредиты точно будут давать за выполненные задания и торговлю.
Более того, Starfield в финансовом плане немного приближена к реальности. Уже известно, что в RPG есть банки, которые, как и в жизни, выполняют свои функции. Если вы захотите приобрести убежище или корабль, но у вас не будет средств — можно воспользоваться кредитом и постепенно его отдавать. Если не успеть вовремя, то за долгом придут коллекторы.
Ещё интереснее, что тема с кредитом может развиваться и дальше. Вплоть до того, что вы получите уведомление о выселении, если не внесёте оплату. А затем ваш персонаж просто останется без дома.
Вот такое интересное сообщение можно получить, если просрочить платёж
Фото: Bethesda
Разнообразные роли
Starfield — ролевая и масштабная игра. Ключевое слово тут «ролевая», поскольку геймеры смогут примерить на себя одну из множества ролей или же сочетать сразу несколько. В этом плане проект должен дать полную свободу и настоящий отыгрыш. Именно этим и хвалилась Bethesda.
Не хотите зарабатывать честным трудом? Грабьте космические караваны! Любите экономические сложности? Станьте торговцем и работайте сами на себя. Или можно вообще стать преступником, на которого будет вести охота полиция. Выбор богатый — и только вы решите, как именно будете играть.
Русский язык в Starfield
Официально игру не переведут на русский язык — по крайней мере, в момент выхода локализации точно не будет. Однако поклонники уже заявили, что планируют сделать перевод — это займёт немало времени, но первый вариант полного перевода они надеются сделать к концу сентября.
Дата выхода Starfield
Starfield выходит 6 сентября в 3:00 мск, однако покупатели премиального издания смогут начать прохождение на пять дней раньше — 1 сентября в 3:00 мск.
Системные требования и предзагрузка Starfield
Чтобы вдоволь насладиться игрой на ПК, вам потребуется мощное железо: в рекомендуемых требования заявлены минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce RTX 2080.
Минимальные системные требования Starfield
- Операционная система: Windows 10/11.
- Процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600x.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Место на диске: 125 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования Starfield
- Операционная система: Windows 10/11.
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Место на диске: 125 ГБ SSD.
Цена Starfield, версии игры
Всего существуют три издания игры и одно дополнительное. В каждом из них, кроме базового, свои особенности. Рассмотрим все издания ниже.
- Базовое издание — $ 70 (примерно 6,5 тысячи рублей). Включает в себя саму игру и набор обликов «Старый Марс» с предметами.
- Премиальное издание — $ 100 (примерно 9,5 тысячи рублей). Включает саму игру, доступ к будущему сюжетному дополнению и даёт ранний доступ к игре на пять дней. Также в состав издания входят набор обликов «Созвездие», цифровой артбук и саундтрек.
- Апгрейд до премиального издания — $ 32 (примерно 3,1 тысячи рублей). Если у вас есть базовая версия игры, то вы сможете обновить её до премиального. Подходит и в том случае, если вы забрали проект через Game Pass.
- Коллекционное издание — $ 300 (примерно 29 тысяч рублей). Состав коллекционки обширный: от настоящих часов и стилбука до нашивки и стального кейса.
Коллекционное издание
Фото: Bethesda
Если вы сделали предзаказ или купили Game Pass, то скачать игру уже можно! На ПК вам понадобится 116 ГБ свободного места, на Xbox чуть больше — 120–130 ГБ.
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