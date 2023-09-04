Продолжение Hogwarts Legacy действительно в разработке — инсайдер
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Эта новость вряд ли кого-то удивит, но инсайдер под ником MyTimeToShineHello сообщил, что Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке. Информация предоставили источники инсайдера.
Оно и не удивительно, поскольку для 2023 года выход Hogwarts Legacy стал настоящим феноменом. Игра поставила рекорд по пиковому онлайну среди всех одиночных игр в истории Steam и получила массу положительных отзывов от критиков и геймеров. Также, конечно, тайтл порадовал Warner Bros. в финансовом плане.
О чём будет Hogwarts Legacy 2, пока можно только гадать. Никаких деталей нет, вероятно, разработка только начинается.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версия игры для Nintendo Switch выйдет в ноябре.
Частично слова инсайдера подтверждает вакансия авторов
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