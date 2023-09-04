Почти половина игроков в CS:GO получила доступ к Counter-Strike 2

По данным аналитического сервиса Leetify, после анонса третьей волны раздачи инвайтов в бета-версию шутера Counter-Strike 2 доступ к игре получили почти 50% игроков в CS:GO.
На старте бета-теста в апреле сыграть в CS2 могли не более 2% любителей Counter-Strike, месяц назад — около 7%. Однако в последние дни число инвайтов выросло в несколько раз, и сейчас на новую версию шутера от Valve могут перейти 49,5% игроков.
Фото: Leetify
Третья волна инвайтов в Counter-Strike 2 началась ночью 1 сентября. Одновременно с этим разработчики изменили количество раундов и ввели в игру таблицу лидеров, а игроки теперь получают отдельное звание на каждой карте.
CS2 должна была выйти до конца лета, однако до сих пор остаётся в формате бета-теста. Valve о переносе не сообщала.
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