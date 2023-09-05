Вышел большой патч для Star Wars Jedi: Survivor — 60 FPS на консолях и DLSS на ПК

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor выпустили большое обновление для последней на текущей момент игры по «Звёздным войнам».
Изменения не коснулись геймплейной части, но существенно обновили техническое состояние игры. В Jedi: Survivor полностью переработали оптимизацию для консолей — авторы утверждают, что на PlayStation 5 и Xbox Series теперь будут стабильные 60 FPS.
Кроме того, версия для ПК получила поддержку технологии DLSS, а на PS5 стала доступна VRR. Кроме того, был оптимизирован пресет настроек, который исправляет падение частоты кадров, а также были исправлены различные мелкие баги, связанные с освещением и интерфейсом.
С самого релиза геймеры массово жаловались на баги и плохую производительность Star Wars Jedi: Survivor. С момента выхода игры в апреле разработчики пытались исправить это, но ранние патчи не показали нужного результата.
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