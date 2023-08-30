Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Азия. День 5
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony повысит стоимость годовой подписки PS Plus

Sony повысит стоимость годовой подписки PS Plus
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, компания Sony опубликовала в своём официальном блоге новый пост. В нём компания раскрыла список бесплатных игр PS Plus на сентябрь, а также объявила, что повысит стоимость годовой подписки в США, Европе, Великобритании и Японии.

Обновлённые цены вступят в силу с 6 сентября. Ситуация не затронет тех, у кого уже есть действующая годовая подписка на аккаунте.

Новые цены на годовую подписку PS Plus

PS Plus Essential

США — $ 79,99 (было $ 59,99)
Европа — € 71,99 (было € 59,99)
Великобритания — £ 59,99 (было £ 49,99)
Япония — 6800 йен (было 5143 йен)

PS Plus Extra

США — $ 134,99 (было $ 99,99)
Европа — € 125,99 (было € 99,99)
Великобритания — £ 99,99 (было £ 83,99)
Япония — 11 700 йен (было 8600 йен)

PS Plus Premium

США — $ 159,99 (было $ 119,99)
Европа — € 151,99 (было € 119,99)
Великобритания — £ 119,99 (было £ 99,99)
Япония — 13 900 йен (было 10 250 йен)

По словам представителей Sony, корректировка стоимости позволит и дальше радовать геймеров высококачественными играми. Насчёт других регионов информации пока нет.

Материалы по теме
Объявлены бесплатные игры PS Plus на сентябрь 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android