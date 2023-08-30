Sony повысит стоимость годовой подписки PS Plus

Сегодня, 30 августа, компания Sony опубликовала в своём официальном блоге новый пост. В нём компания раскрыла список бесплатных игр PS Plus на сентябрь, а также объявила, что повысит стоимость годовой подписки в США, Европе, Великобритании и Японии.
Обновлённые цены вступят в силу с 6 сентября. Ситуация не затронет тех, у кого уже есть действующая годовая подписка на аккаунте.
Новые цены на годовую подписку PS Plus
PS Plus Essential
США — $ 79,99 (было $ 59,99)
Европа — € 71,99 (было € 59,99)
Великобритания — £ 59,99 (было £ 49,99)
Япония — 6800 йен (было 5143 йен)
PS Plus Extra
США — $ 134,99 (было $ 99,99)
Европа — € 125,99 (было € 99,99)
Великобритания — £ 99,99 (было £ 83,99)
Япония — 11 700 йен (было 8600 йен)
PS Plus Premium
США — $ 159,99 (было $ 119,99)
Европа — € 151,99 (было € 119,99)
Великобритания — £ 119,99 (было £ 99,99)
Япония — 13 900 йен (было 10 250 йен)
По словам представителей Sony, корректировка стоимости позволит и дальше радовать геймеров высококачественными играми. Насчёт других регионов информации пока нет.
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