Blizzard раскрыла будущее Diablo 4
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Директор франшизы Diablo Род Фергюссон дал интервью журналистам издания Dexetro. В рамках разговора руководитель заявил, что дополнения для Diablo 4 будут выходить ежегодно.
Если посмотреть на запуск игры и первый сезон, то мы рассматриваем его как фундамент, на котором мы сможем построить будущий контент. Поэтому, глядя на наши квартальные сезоны и ежегодные расширения, мы уделяем особое внимание именно данным аспектам.
В июне Фергюссон заявил, что Blizzard разрабатывает как минимум два платных расширения для игры. Сроки и дату выхода первого из них директор франшизы пока не раскрывает.
Помимо этого, сейчас команда работает над вторым сезоном поддержки — он стартует уже 17 октября. Всеми деталями разработчики наверняка поделятся уже в этом месяце.
Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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