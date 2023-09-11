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Распределение игроков по рейтингу в Counter-Strike 2 — меньше 1 тыс. нет ни у кого

Распределение игроков по рейтингу в Counter-Strike 2 — меньше 1 тыс. нет ни у кого
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Аналитическая платформа Leetify опубликовала график распределения игроков в Counter-Strike 2 по рейтингу.

Выяснилось, что большинство игроков имеют показатель от 4 000 до 12 000. Затем количество геймеров начинает резко снижаться — выше 20 тыс. набирают лишь три игрока из тысячи.

В то же время рейтинговая система Valve, судя по всему, начинается с 1 000 очков: аналитики не нашли ни одного игрока с показателем ниже этого уровня.

Фото: Leetify

Ранее выяснилось, что через несколько дней после введения рейтинговой системы в Counter-Strike 2 первое место в мировой таблице лидеров заняла девушка. Она призналась, что никогда не играла на профессиональном уровне и имеет средний Эло на FACEIT, но проводит матчи с группой друзей на серверах Северной Америки.

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