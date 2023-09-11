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Релизный трейлер The Crew Motorfest — владельцы премиум-версии могут поиграть уже сейчас

Релизный трейлер The Crew Motorfest — владельцы премиум-версии могут поиграть уже сейчас
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Студия Ubisoft выпустила новый ролик с кадрами игрового процесса The Crew Motorfest, посвящённый релизу гоночного симулятора.

Официальный релиз новой части The Crew состоится на ПК, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 лишь 14 сентября. Однако покупатели премиум-версии игры и подписчики сервиса Ubisoft+ получили доступ к гонкам уже сегодня утром.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Изначально проект создавался как дополнение к The Crew 2, но в процессе разработки стал слишком большим, и его решили выделить в отдельную игру.

Действие The Crew Motorfest будет происходить на солнечных Гавайях, а кроме автомобилей, игроки смогут управлять мотоциклами и даже самолётами.

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