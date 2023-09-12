Вышел тизер финала «Атаки титанов» — премьера уже 4 ноября

Студия Mappa выпустила новый тизер последнего спецэпизода «Атаки титанов». В небольшом ролике авторы подтвердили его дату выхода — полноценный финал аниме состоится уже 4 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Mappa.

Ранее создатели уже делили четвёртый сезон на несколько частей: первая выходила с декабря 2020 по март 2021 года, а вторая — с января по апрель 2022-го. Затем авторы разделили большой финал на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а премьера второго намечена на 4 ноября.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.