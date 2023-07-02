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Вышел тизер финального спецэпизода «Атаки титанов» — премьера осенью

Вышел тизер финального спецэпизода «Атаки титанов» — премьера осенью
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Авторы популярнейшего аниме «Атака титанов» выпустили тизер финального спецэпизода «Атаки титанов». В небольшом ролике Армин рассказывает о своём странном сне, после чего вспоминает Энни сообщает, что она ещё встретится с Эреном.

Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Crunchyroll

К сожалению, о дате выхода пока не сообщается — эпилог должен выйти этой осенью.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с огромными плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения, однако в какой-то момент стены перестают быть столь надёжной защитой, и гигантские создания прорываются внутрь. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

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