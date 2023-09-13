BetBoom Team вылетела с глобального турнира по Dota 2 в Ереване

Российская команда BetBoom Team не смогла выйти из группы на глобальном турнире BetBoom Dacha по Dota 2.

Коллектив Анатолия boolk Иванова выиграл три карты из шести, как и все остальные участники группы. При этом из-за системы проведения, которая предусматривает три очка за победу и только одно за ничью, BetBoom заняла последнее место.

Ранее из группы B вылетела Nigma Galaxy, набравшая лишь один балл.

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Фото: Liquipedia

С 13 по 16 сентября пройдут матчи плей-офф — сегодня, 13-го числа, сразятся полуфиналисты верхней сетки. Прямо сейчас Team Secret играет с beastcoast, а затем Gaimin Gladiators встретится с TSM.

Фото: FISSURE

BetBoom Dacha — подготовительный турнир перед чемпионатом мира The International 2023 по Dota 2, который проходит в неформальной обстановке в особняке в Ереване. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.