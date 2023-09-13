BetBoom Team вылетела с глобального турнира по Dota 2 в Ереване

Российская команда BetBoom Team не смогла выйти из группы на глобальном турнире BetBoom Dacha по Dota 2.
Коллектив Анатолия boolk Иванова выиграл три карты из шести, как и все остальные участники группы. При этом из-за системы проведения, которая предусматривает три очка за победу и только одно за ничью, BetBoom заняла последнее место.
Ранее из группы B вылетела Nigma Galaxy, набравшая лишь один балл.
Фото: Liquipedia
С 13 по 16 сентября пройдут матчи плей-офф — сегодня, 13-го числа, сразятся полуфиналисты верхней сетки. Прямо сейчас Team Secret играет с beastcoast, а затем Gaimin Gladiators встретится с TSM.
Фото: FISSURE
BetBoom Dacha — подготовительный турнир перед чемпионатом мира The International 2023 по Dota 2, который проходит в неформальной обстановке в особняке в Ереване. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.
- 13 сентября 2023
-
16:36
-
16:33
-
16:11
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:35
-
14:47
-
14:29
-
14:03
-
13:48
-
13:37
-
13:22
-
13:07
-
12:54
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
11:07
-
10:58
-
10:17
-
09:37
-
09:10
-
08:38
-
07:51
-
07:08
-
06:27
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07