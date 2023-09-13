Horizon Forbidden West выйдет на ПК в октябре — инсайдер

Недавно сингапурское рейтинговое агентство IMDA присвоило возрастной рейтинг полному изданию Horizon Forbidden West с подзаголовком Complete Edition. По информации инсайдера billbil-kun, компания Sony планирует выпустить его на ПК.

В состав Horizon Forbidden West Complete Edition войдёт сюжетное расширение Burning Shores. billbil-kun заявил, что порт игры выйдет до конца октября в Steam и Epic Games Store.

Последним выпущенным эксклюзивом Sony на ПК стал Ratchet & Clank: Rift Apart. Релиз порта тайтла состоялся в июле этого года.

Изначально Horizon Forbidden West вышла в феврале 2022 года на PS4 и PS5. На данный момент известно, что Guerilla Games точно работает над многопользовательской игрой серии и над следующим одиночным проектом про Элой.