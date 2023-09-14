Samsung и OnePlus высмеяли Apple из-за анонса iPhone 15

Вечером 12 сентября Apple представила iPhone 15 — новую линейку своих смартфонов. Одним из главных нововведений стало появление разъёма USB-C — ранее компания долгое время использовала собственный разъём Lightning.
Подобный анонс конкуренты компании встретили с колкостями. Так, Samsung высмеяла появление USB-C, отметив, что только Apple могла представить это как невероятную «магическую» инновацию, ведь южнокорейцы используют Type-C со времён Galaxy S8, вышедшего в 2017 году.
Что касается общего качества презентации, то в Samsung считают, что шоу явно нуждалось в знаменитой фразе Стива Джобса «и ещё кое-что», после которой следовал самый важный анонс выставки.
Фото: Twitter/Samsung Mobile US
Не осталась в стороне и китайская OnePlus, которая раскритиковала Apple за частоту обновления экрана в 60 Гц в базовом iPhone 15 и «инновационный» переход на USB-C.
Фото: Twitter/OnePlus_USA
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября по всему миру. Гаджет также доберётся и до России, но неофициально.
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