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Пробная версия The Crew Motorfest доступна до 17 сентября

Пробная версия The Crew Motorfest доступна до 17 сентября
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Сегодня, 14 сентября, состоялся официальный релиз The Crew Motorfest на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В связи с этим разработчики из Ubisoft выпустили на всех платформах пятичасовую пробную версию игры.

Ознакомиться с тайтлом можно вплоть до 17 сентября. Весь заработанный прогресс потом перенесётся в полную версию гоночной аркады.

Фото: Ubisoft Connect

Скачать ограниченную по времени демку могут даже пользователи из России. На ПК The Crew Motorfest доступна через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Действия The Crew Motorfest происходят на солнечных Гавайях, а кроме автомобилей, игроки смогут управлять мотоциклами и даже самолётами. Изначально проект создавался как дополнение к The Crew 2, но в процессе разработки стал слишком большим, и его решили превратить в отдельную игру.

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