Пробная версия The Crew Motorfest доступна до 17 сентября

Сегодня, 14 сентября, состоялся официальный релиз The Crew Motorfest на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В связи с этим разработчики из Ubisoft выпустили на всех платформах пятичасовую пробную версию игры.
Ознакомиться с тайтлом можно вплоть до 17 сентября. Весь заработанный прогресс потом перенесётся в полную версию гоночной аркады.
Фото: Ubisoft Connect
Скачать ограниченную по времени демку могут даже пользователи из России. На ПК The Crew Motorfest доступна через Ubisoft Connect и Epic Games Store.
Действия The Crew Motorfest происходят на солнечных Гавайях, а кроме автомобилей, игроки смогут управлять мотоциклами и даже самолётами. Изначально проект создавался как дополнение к The Crew 2, но в процессе разработки стал слишком большим, и его решили превратить в отдельную игру.
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