Сериал о Лэндо из «Звёздных войн» превратят в фильм

Отдельный проект про Лэндо Калриссиане из «Звёздных войн» был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор о нём поступало крайне мало информации.

Однако недавно сценарист сериала Стивен Гловер принял участие в подкасте на YouTube-канале PABLO TORRE FINDS OUT. В его рамках он заявил, что теперь шоу превратят в полнометражный фильм.

Видео доступно на YouTube-канале PABLO TORRE FINDS OUT. Права на видео принадлежат PABLO TORRE FINDS OUT.

Роль молодого Лэндо исполнит актёр Дональд Гловер, брат сценариста. Впервые молодая версия персонажа появилась в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.

Сроки премьеры и другие подробности ленты пока не раскрываются.