Сериал о Лэндо из «Звёздных войн» превратят в фильм
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Отдельный проект про Лэндо Калриссиане из «Звёздных войн» был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор о нём поступало крайне мало информации.
Однако недавно сценарист сериала Стивен Гловер принял участие в подкасте на YouTube-канале PABLO TORRE FINDS OUT. В его рамках он заявил, что теперь шоу превратят в полнометражный фильм.
Видео доступно на YouTube-канале PABLO TORRE FINDS OUT. Права на видео принадлежат PABLO TORRE FINDS OUT.
Роль молодого Лэндо исполнит актёр Дональд Гловер, брат сценариста. Впервые молодая версия персонажа появилась в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.
Сроки премьеры и другие подробности ленты пока не раскрываются.
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