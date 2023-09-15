Дополнение Separate Ways про Аду Вонг для Resident Evil 4 выйдет уже 21 сентября

Capcom представила дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Оно расскажет историю, произошедшую параллельно приключениям Леона со стороны Ады Вонг. Расширение поступит в продажу уже 21 сентября на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Дополнение Separate Ways выходило и для оригинальной Resident Evil 4, поэтому выход аналогичного расширения для ремейка казался фанатам лишь делом времени. Авторы пока не делились конкретными деталями дополнения — возможно, оно полностью повторит оригинальный сюжет DLC.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта и получил высочайшие оценки от критиков и игроков. Проект оказался коммерчески успешным — в июле игра разошлась тиражом в 5 млн копий.