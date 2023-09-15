Paradox повысит цены на Cities: Skylines 2 и The Lamplighters League в России и Турции

Издательство Paradox Interactive объявило о повышении цен на свои грядущие новинки — градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 и ролевую стратегию The Lamplighters League. Оба проекта подорожают в ряде стран, включая Россию, Турцию, Аргентину, Бразилию и Японию.
Сейчас Cities Skylines 2 и The Lamplighters League стоят в российском Steam 1600 рублей, поэтому на релизе их цена может вырасти до 2240 рублей. Издатель предупредил, что стоимость на The Lamplighters League (3 октября) и Cities Skylines 2 (24 октября) изменится в день выхода проектов, поэтому у геймеров ещё есть время предзаказать проекты по текущей цене.
В каких странах подорожают Cities: Skylines 2 и The Lamplighters League
- Россия — до 40%
- Турция — до 60%
- Аргентина — до 170%
- Бразилия — до 30%
- Япония — до 30%
Ранее Paradox уже повышала цены на свои игры в России. В последний раз это произошло 1 февраля 2023 года — ситуация также затронула Казахстан и Великобританию.
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