Paradox повысит цены на Cities: Skylines 2 и The Lamplighters League в России и Турции

Издательство Paradox Interactive объявило о повышении цен на свои грядущие новинки — градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 и ролевую стратегию The Lamplighters League. Оба проекта подорожают в ряде стран, включая Россию, Турцию, Аргентину, Бразилию и Японию.

Сейчас Cities Skylines 2 и The Lamplighters League стоят в российском Steam 1600 рублей, поэтому на релизе их цена может вырасти до 2240 рублей. Издатель предупредил, что стоимость на The Lamplighters League (3 октября) и Cities Skylines 2 (24 октября) изменится в день выхода проектов, поэтому у геймеров ещё есть время предзаказать проекты по текущей цене.

В каких странах подорожают Cities: Skylines 2 и The Lamplighters League

Россия — до 40%

Турция — до 60%

Аргентина — до 170%

Бразилия — до 30%

Япония — до 30%

Ранее Paradox уже повышала цены на свои игры в России. В последний раз это произошло 1 февраля 2023 года — ситуация также затронула Казахстан и Великобританию.