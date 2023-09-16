Тим Бёртон примет участие в создании второго сезона «Уэнсдей»
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Недавно режиссёр Тим Бёртон дал интервью журналистам издания BFI. В ходе разговора постановщик заявил, что примет участие в создании второго сезона сериала «Уэнсдей».
Правда, режиссёр не уточнил, в чём именно будет заключаться его вклад. Первый сезон шоу состоял из восьми эпизодов, четыре их которых снял Бёртон.
Да, каким-то образом я поучаствую [в производстве второго сезона]. Правда, пока не уверен, каким именно образом: сейчас всё поставлено на паузу. До завершения забастовок я мысленно заморозил всё.
У продолжения «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. Второй сезон изначально должен был выйти до конца 2024 года, однако в дело вмешались забастовки сценаристов и актёров, из-за которых Netflix был вынужден остановить производство контента.
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