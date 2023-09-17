Представлен бюджетный смартфон Note 30 VIP в дизайне BMW
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Компания Infinix представила смартфон Note 30 VIP в дизайне BMW. Производитель оценил устройство в 30 тыс. рублей. На задней панели гаджета красуются синяя, бирюзовая и красная полоски, которые присутствуют и в логотипе немецкого производителя автомобилей.
Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Note 30 VIP работает на процессоре Dimensity 8050. Помимо этого, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 68 Вт.
Характеристики
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
- Разрешение основной камеры: 108 Мп
- Степень защиты от воды: IP53
- Оперативная память: 8/12 ГБ
- Масса: 190 грамм
Точная дата начала продаж смартфона пока не раскрывается, однако Infinix обещает выпустить его на рынок уже в ближайшее время.
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