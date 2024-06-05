Завершились съёмки продолжения «Молодёжки» — премьера осенью

СТС и Art Pictures Vision объявили о завершении съёмок первого сезона сериала «Молодёжка. Студенты». Отмечается, что в создании финальных сцен приняли участие как новые актёры, так и герои оригинального сериала. Ко всему прочему, были опубликованы кадры со съёмок.

По сюжету Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока легендарных «Медведей» Андрея Кисляка.

Премьера «Молодёжки. Студенты» состоится этой осенью. В первый сезон войдёт 16 серий длительностью 48 минут каждая. Режиссёрами шоу выступили Андрей Головков («Ранетки», «Молодёжка») и Андрей Силкин («Практика-2», «Плакса»).

Кадры со съёмок

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision

Фото: Art Pictures Vision