В России резко вырос спрос на умные часы

За первые восемь месяцев 2023 года в России увеличился спрос на умные часы. Об этом сообщает группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на продажи в торговой сети.
Так, в период с января по август в России было продано 3,5 млн смарт-часов. Это более чем на 60% превышает показатели аналогичного периода в 2022 году. Общий объём выручки с продаж гаджетов составил около 26 млрд рублей при снижении среднего чека до 7500 рублей.
Рост популярности умных часов связывают с несколькими факторами. В первую очередь на спрос повлияло расширение ассортимента в базовом и среднем сегменте, а также увеличение доступности таких устройств. Кроме того, свою роль здесь сыграли стабилизация поставок и выпуск новинок от известных брендов, включая Apple, которая по-прежнему удерживает лидерство в этом сегменте.
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