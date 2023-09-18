В CS:GO создали самый дорогой скин на M4A1-S в истории — его оценили дороже 30 млн рублей
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Китайский коллекционер косметических предметов в игре CS:GO показал уникальный скин StatTrak «M4A1-S | Поток информации», который ему удалось сделать при помощи наклеек.
И без того дорогое оружие (причём с крайне низким показателем износа — 0,00065) игрок украсил четырьмя наклейками команды Titan Esports с турнира EMS One Katowice 2014. Каждая из них стоит около $ 80–90 тысяч.
В итоге общую стоимость такого M4A1-S оценили в $ 320 тысяч (примерно 30,9 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Трейдеры считают, что это самый дорогой скин на автомат в истории Counter-Strike.
Фото: Reddit
Ранее аналитический сервис CSGOfloat сообщил, что количество уникальных косметических моделей оружия превысило отметку в 1 млрд единиц.
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