Количество уникальных скинов в CS:GO превысило 1 млрд штук

Как сообщает сервис CSGOfloat, количество уникальных обликов для снаряжения в CS:GO превысило 1 млрд единиц. В их число входят абсолютно все скины: полученные из кейсов, купленные во время операций или заработанные в матчах.
Фото: CSGOfloat
Интересно, что только в апреле 2023 года пользователи открыли более 50 млн кейсов с предметами в CS:GO и потратили на это $ 122 млн, что является абсолютным рекордом для шутера. Ранее рекорд составлял всего 39,4 млн кейсов.
Судя по всему, на резкий рост популярности предметов в CS:GO повлиял выход набора Anubis, кейсы из которого открыли 9,8 млн раз. Аналитики также отмечают, что игроки стали куда чаще открывать кейсы после анонса Counter-Strike 2 — Valve уже подтверждала, что все предметы можно будет перенести в новую версию шутера.
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