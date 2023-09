Dishonored 3, ремейк Fallout 3 и The Elder Scrolls 4: Oblivion: будущие релизы Bethesda

Сегодня в Сеть попали документы с суда Microsoft и FTC. Благодаря этому удалось узнать примерный список будущих релизов Bethesda. Там есть много всего интересного.

Среди будущих релизов указывается игра про Индиану Джонса, обновлённая версия The Elder Scrolls 4: Oblivion, Dishonored 3 и даже сиквел Ghostwire: Tokyo. В списках нет The Evil Within 3, Prey 2 и Wolfenstein 3.

Даты выхода игр Bethesda

Апрель 2024 — март 2025

«Индиана Джонс»

Ремейк или ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Апрель 2025 — март 2026

DOOM Year Zero

Project Kestrel

Project Platinum

Апрель 2026 — март 2027

The Elder Scrolls 6

Dishonored 3

Игра по известному бренду

Ремейк или ремастер Fallout 3

Вторая часть Ghostwire: Tokyo

Слитым документам уже три года, поэтому могут измениться не только даты выхода игр, но и факт самого их существования.