Рибери, Зико, Чарльтон, Хэмм и другие — новые легенды футбола в EA Sports FC 24

Electronic Arts раскрыла имена новых кумиров в EA Sports FC 24 — футбольном симуляторе, который придёт на замену серии FIFA. Всего в грядущей игре будет восемь новых кумиров: пять женщин и трое мужчин. Карточки спортсменов по традиции будут доступны только в режиме Ultimate Team.

Новые кумиры в EA Sports FC 24

Франк Рибери

Зико

Бобби Чарльтон

Миа Хэмм

Биргит Принц

Хомарэ Сава

Камиль Абили

Келли Смит

Фото: EA Sports

Помимо вышеназванных кумиров, в EA Sports FC 24 будет более 33 легендарных футболистов, среди которых Роналдиньо, Пеле, Зинедин Зидан, Руд Гуллит, Луиш Фигу и многие другие знаковые спортсмены.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.