Рибери, Зико, Чарльтон, Хэмм и другие — новые легенды футбола в EA Sports FC 24
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Electronic Arts раскрыла имена новых кумиров в EA Sports FC 24 — футбольном симуляторе, который придёт на замену серии FIFA. Всего в грядущей игре будет восемь новых кумиров: пять женщин и трое мужчин. Карточки спортсменов по традиции будут доступны только в режиме Ultimate Team.
Новые кумиры в EA Sports FC 24
- Франк Рибери
- Зико
- Бобби Чарльтон
- Миа Хэмм
- Биргит Принц
- Хомарэ Сава
- Камиль Абили
- Келли Смит
Фото: EA Sports
Помимо вышеназванных кумиров, в EA Sports FC 24 будет более 33 легендарных футболистов, среди которых Роналдиньо, Пеле, Зинедин Зидан, Руд Гуллит, Луиш Фигу и многие другие знаковые спортсмены.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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