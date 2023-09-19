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Рибери, Зико, Чарльтон, Хэмм и другие — новые легенды футбола в EA Sports FC 24

Рибери, Зико, Чарльтон, Хэмм и другие — новые легенды футбола в EA Sports FC 24
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Electronic Arts раскрыла имена новых кумиров в EA Sports FC 24 — футбольном симуляторе, который придёт на замену серии FIFA. Всего в грядущей игре будет восемь новых кумиров: пять женщин и трое мужчин. Карточки спортсменов по традиции будут доступны только в режиме Ultimate Team.

Новые кумиры в EA Sports FC 24

  • Франк Рибери
  • Зико
  • Бобби Чарльтон
  • Миа Хэмм
  • Биргит Принц
  • Хомарэ Сава
  • Камиль Абили
  • Келли Смит

Фото: EA Sports

Помимо вышеназванных кумиров, в EA Sports FC 24 будет более 33 легендарных футболистов, среди которых Роналдиньо, Пеле, Зинедин Зидан, Руд Гуллит, Луиш Фигу и многие другие знаковые спортсмены.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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