Смартфон Realme C51 с «чёлкой» в стиле iPhone и быстрой зарядкой начали продавать в России

Производитель электроники Realme сообщил о старте продаж своего нового смартфона Realme C51 в России. Цена устройства составляет 13 990 рублей, его уже можно приобрести в популярных торговых сетях.
Смартфон работает на восьмиядерном чипе Unisoc T612 с частотой 1.82 ГГц, IPS-экран диагональю 6,7 дюйма поддерживает разрешение HD+. Оперативная память — 4 ГБ, внутренняя — 128 ГБ.
Фото: Realme
Отличительной чертой смартфона стала «мини-капсула» — чёрная панель сверху с различной информацией, похожая на «чёлку» iPhone. Также стоит отметить двойную основную камеру на 50 мегапикселей.
Фото: Realme
Телефон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, работает на Android 13. В России Realme C51 доступен в двух цветовых вариантах — чёрном и зелёном.
Фото: Realme
Ранее в России появился Realme C53. Он немного мощнее, но обойдётся на 2 тыс. рублей дороже.
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