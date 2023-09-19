Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Смартфон Realme C51 с «чёлкой» в стиле iPhone и быстрой зарядкой начали продавать в России

Смартфон Realme C51 с «чёлкой» в стиле iPhone и быстрой зарядкой начали продавать в России
Аудио-версия:
Комментарии

Производитель электроники Realme сообщил о старте продаж своего нового смартфона Realme C51 в России. Цена устройства составляет 13 990 рублей, его уже можно приобрести в популярных торговых сетях.

Смартфон работает на восьмиядерном чипе Unisoc T612 с частотой 1.82 ГГц, IPS-экран диагональю 6,7 дюйма поддерживает разрешение HD+. Оперативная память — 4 ГБ, внутренняя — 128 ГБ.

Фото: Realme

Отличительной чертой смартфона стала «мини-капсула» — чёрная панель сверху с различной информацией, похожая на «чёлку» iPhone. Также стоит отметить двойную основную камеру на 50 мегапикселей.

Фото: Realme

Телефон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, работает на Android 13. В России Realme C51 доступен в двух цветовых вариантах — чёрном и зелёном.

Фото: Realme

Ранее в России появился Realme C53. Он немного мощнее, но обойдётся на 2 тыс. рублей дороже.

Материалы по теме
В России выходит смартфон Realme C53 с «мини-капсулой» в стиле iPhone за 15 999 рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android