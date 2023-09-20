Безумный Алекс Кейси — в свежем геймплее Alan Wake 2 за Алана Уэйка
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Издание IGN опубликовало свежий геймплейный трейлер Alan Wake 2, в котором можно увидеть игровой процесс за самого Алана Уэйка. В какой-то момент он встретит детектива Алекса Кейси — его сыграл креативный директор Remedy Сэм Лейк.
В отрывке Кейси похож на безумца, который рассказывает Уэйку о здешних событиях. Также есть фрагменты со стрельбой и битвой с одержимыми. Геймерам предстоит вновь очень часто применять фонарик.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Remedy.
Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем Алана Уэйка. Появится ещё один играбельный персонаж. Им станет агент ФБР Сага Андерсон.
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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