Абоненты МТС столкнулись с отключением связи и интернета по всей России. Чаще всего о проблемах сообщают на юге страны.
К примеру, в Ростовской области пользователи рассказали о сбоях в работе услуг мобильной связи, а также с регистрацией в сети МТС. Помимо этого, локально у некоторых абонентов отсутствует подключение к мобильному интернету.
Фото: DownRadar
Согласно порталу DowmRadar, система зафиксировала больше 1440 отчётов о сбоях. По большей части ситуация коснулась жителей крупных городов: Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда.
Сообщается, что оперативные службы МТС работают над устранением аварии. Связь должна быть восстановлена в ближайшее время.
Ранее ФАС России выдвинула крупным операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
- 21 сентября 2023
-
20:59
-
20:28
-
19:59
-
19:47
-
19:35
-
19:23
-
19:09
-
19:05
-
18:59
-
18:29
-
18:04
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:28
-
17:07
-
17:04
-
16:43
-
16:20
-
15:57
-
15:35
-
15:10
-
14:48
-
14:20
-
13:55
-
13:31
-
13:12
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:24
-
12:19
-
11:38
-
10:46
-
10:12