Абоненты МТС столкнулись с отключением связи и интернета по всей России

Абоненты МТС столкнулись с отключением связи и интернета по всей России. Чаще всего о проблемах сообщают на юге страны.

К примеру, в Ростовской области пользователи рассказали о сбоях в работе услуг мобильной связи, а также с регистрацией в сети МТС. Помимо этого, локально у некоторых абонентов отсутствует подключение к мобильному интернету.

Фото: DownRadar

Согласно порталу DowmRadar, система зафиксировала больше 1440 отчётов о сбоях. По большей части ситуация коснулась жителей крупных городов: Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда.

Сообщается, что оперативные службы МТС работают над устранением аварии. Связь должна быть восстановлена в ближайшее время.

Ранее ФАС России выдвинула крупным операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.