Минцифры не получило от Meta* подтверждение о запуске в России каналов WhatsApp

В середине сентября стало известно, что WhatsApp могут заблокировать в России из-за появления каналов. В этих самых каналах могут публиковать фейковую информацию, что и приведёт к блокировке на территории страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство не получило от Meta* подтверждение о запуске WhatsApp каналов в России.

По словам Шадаева, российское ведомство направило запрос в американскую компанию, чтобы узнать, появится ли эта функция в стране, но пока никакого ответа не последовало.

Как раз из-за того, что WhatsApp пока что обычный мессенджер, он не запрещён в России. А как только появятся каналы, это может измениться.

* — деятельность компании Meta запрещена в России и считаетсяэкстремистской.