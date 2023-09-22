Минцифры не получило от Meta* подтверждение о запуске в России каналов WhatsApp
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В середине сентября стало известно, что WhatsApp могут заблокировать в России из-за появления каналов. В этих самых каналах могут публиковать фейковую информацию, что и приведёт к блокировке на территории страны.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство не получило от Meta* подтверждение о запуске WhatsApp каналов в России.
По словам Шадаева, российское ведомство направило запрос в американскую компанию, чтобы узнать, появится ли эта функция в стране, но пока никакого ответа не последовало.
Как раз из-за того, что WhatsApp пока что обычный мессенджер, он не запрещён в России. А как только появятся каналы, это может измениться.
* — деятельность компании Meta запрещена в России и считаетсяэкстремистской.
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