Android 14 позволит сделать из смартфона веб-камеру для ПК
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На этой неделе корпорация Google выпустила бета-версию операционной системы Android 14 для смартфонов Pixel. В ней пользователи нашли одну новую интересную возможность.
Теперь владельцы смартфонов с Android 14 смогут использовать свой гаджет в качестве веб-камеры на ПК. Для этого достаточно подключить устройство к компьютеру через USB-кабель.
Дальше во всплывающем окне с опцией «Использовать это устройство как…» нужно выбрать пункт «Веб-камера». Кроме того, пользователи смогут увеличивать и уменьшать масштаб изображения, а также переключаться между передней и задней камерами смартфона.
Полноценный запуск Android 14 ожидается 4 октября. Также недавно блогеры решили провести тест, подключив новый iPhone 15 к Google Pixel.
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